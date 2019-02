Brandweer zoekt naar oorzaak rook in verzorgingshuis Talma Borgh in Apeldoorn

Interview Annelies uit Oosterhui­zen geeft inhoud aan uitvaart: ‘Soms moet ik ook vechten tegen de tranen’

9:48 Over de doden niets dan goeds? Niet per se voor Annelies Brinkhuis uit Oosterhuizen. Ze is ritueelbegeleider bij uitvaarten en schreef een boek over haar ervaringen. Verhalen over leven, liefhebben en loslaten. ,,Ik voel me toch altijd ook een pleitbezorger van de overledene.’’