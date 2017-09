Brandweerkorpsen gaan strijd aan in Beekbergen

Dit jaar is het de beurt aan het korps van Beekbergen om de wedstrijd te organiseren, die daarmee ook in het dorp plaatsvindt. De precieze wedstrijdlocatie wordt pas op de dag zelf bekend gemaakt, dit om er voor te zorgen dat de korpsen zich niet al te veel kunnen voorbereiden.

Realistisch

Hierin kunnen ook alle kerntaken van de brandweer voorbijkomen, zoals brand, technische hulpverlening, een ongeval met gevaarlijke stoffen of op het water. Publiek is welkom bij de wedstrijd, geïnteresseerden kunnen zich bij de kazerne in Beekbergen melden voor informatie over de exacte wedstrijdlocatie.

Een week later, op 7 oktober, zijn de korpsen op de Noord-Veluwe aan de beurt, tijdens de wedstrijd bij de post in Harderwijk. Ook hier is publiek tussen 08.00 en 18.30 uur welkom, meer informatie over de wedstrijdlocatie is te halen bij de brandweerkazerne in Harderwijk.