Brandweerman Henk afgelopen nacht overleden

,,Hij stond altijd voor je klaar,’’ vertelde Erwin Radix, collega van het eerste uur, na het eerbetoon ,,Hij kon altijd een dienst overnemen wanneer dat nodig was om ervoor te zorgen dat er voldoende bezetting was. En dat ging weleens ten koste van zijn gezin. Dat hij nu zo jong komt te overlijden is erg tragisch.’’