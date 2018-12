Brandweerman Henk kort na bijzonder eerbetoon overleden

Oproep Stenen verzakken in Waterlose­weg, zijn er op meer plekken in Apeldoorn gaten in het wegdek ontstaan?

11:20 In het wegdek van de Waterloseweg in Apeldoorn ontstond dinsdagmiddag ineens een gat. Volgens een voorbijganger gebeurde dat vorige week ook al in een straat in Ugchelen.