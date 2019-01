Brandweerman in Apeldoorn ‘op heterdaad betrapt’

Brandweer rukt 248 keer uit tijdens jaarwisse­ling, alleen agressie tijdens blussen in Hattem

12:32 Geweld tegen hulpverleners: er was de laatste dagen veel over te doen. De meeste brandweerlieden in het verspreidingsgebied van deze krant konden echter opgelucht ademhalen. Alleen in Hattem gingen zo’n 20 tot 30 mensen hun boekje te buiten.