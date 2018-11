Brandweerman Jorn zag op zijn werk hoe snel de brand bij Karwei zich ontwikkelde (daarna ging zijn pieper)

Jorn was op zijn werk bij een softwarebedrijf in Apeldoorn, op de achtste verdieping van bedrijfsverzamelgebouw Het Nieuwe Kantoor (HNK) aan de Boogschutterstraat. Hij zag met eigen ogen dat het gebouw in sneltreinvaart in lichterlaaie stond en legde de ontwikkeling van de rook en het vuur in foto's vast. Intussen schoot de adrenaline door zijn lichaam. Als brandweerman wil je niets liever dan meteen naar de vuurzee om die te blussen. Helaas voor Jorn werd er aanvankelijk slechts één wagen opgeroepen uit Vaassen om assistentie te verlenen en die was al voldoende bezet met brandweerlieden uit Vaassen. ,,Soms werk ik vanuit huis; als ik deze dag thuis had gewerkt was ik al bij de eerste wagen opgeroepen voor de brand. Het was dus wel een beetje een teleurstelling.’’