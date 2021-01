Briefje achter voorruit voorkomt boete in Apeldoorn, nieuwe opzet parkeervergunningen faalt

Woede en teleurstel­ling in Apeldoorn­se buurt na diefstal: 'Wie doet nu zoiets?’

17 januari Zomaar een kwajongensstreek kan het niet zijn geweest, constateert Loes Snijders. Want tientallen meters kerstverlichting, die haal je niet zomaar uit zeven verschillende bomen. Met haar buurtgenoten is Snijders kwaad dat de lampjes zijn verdwenen. ,,Wie doet nu zoiets, we hadden er zoveel plezier van.’’