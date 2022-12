Brigitte vertrok uit Apeldoorn en viert nu kerst in de zon: ‘Wij hebben het hier hartstikke goed’

MET VIDEO Gerben en Ed ontsnappen aan ramp in Grote Kerk Apeldoorn: ‘Joh, het is een granaat!’

Twee houtbewerkers zijn in de Grote Kerk van Apeldoorn aan een ramp ontsnapt. Tijdens werkzaamheden in de toren viel een handgranaat enkele meters naar beneden. Was het explosief uit 1937 op de punt gevallen, dan was het ongetwijfeld afgegaan, dan hadden houtbewerkers Gerben Smit (44) en Ed Braamskamp (52) het waarschijnlijk niet kunnen navertellen. ,,Ik zei gelijk: wegwezen hiero!’’

22 december