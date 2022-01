Brokkelt A1-viaduct bij Apeldoorn af door catastrofaal ongeval bij aanleg snelweg?

VIDEO Autobrand aan Kwartelweg in Apeldoorn: politie houdt rekening met brandstich­ting

Het jaar 2022 is net begonnen en de eerste autobrand in Apeldoorn is alweer een feit. Afgelopen nacht brandde er een auto volledig uit aan de Kwartelweg, in de Apeldoornse Vogelbuurt.

14 januari