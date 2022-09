‘Brokkelviaduct’ over A1 bij Apeldoorn blijft langer open door rechtszaak

Snelle ontruiming camping bij natuur­brand steeds urgenter: brandweer schiet te hulp

Mooi en idyllisch, zo’n camping midden tussen de bossen op de Veluwe. Maar met de toenemende dreiging van natuurbranden ook een flinke verantwoordelijkheid. Want hoe krijg je alle gasten op tijd in veiligheid als de hel losbarst? De brandweer in Gelderland schiet recreatieondernemers te hulp met een nieuw ‘model ontruimingsplan natuurbranden’.

31 augustus