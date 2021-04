Brommobiel knalt frontaal op scooterrijdster op kruispunt in Apeldoorn

Kalver­slach­ter Apeldoorn verrast na sluiting door besmet­tings­golf: ‘Al ruim een jaar gaat het goed’

17:46 Kalverslachter ESA in Apeldoorn mag voorlopig geen dieren slachten. Een van de grootste en modernste slachterijen in Europa is gesloten na meerdere besmettingen onder het personeel. Toch erkent de directie zich niet in de kritiek van toezichthouder NVWA dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd. ,,Al ruim een jaar gaat het goed.”