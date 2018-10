Brouwerij bracht Veluwse Schavuyt uit Apeldoorn ongekende groei

Dierverzor­gers Apenheul machteloos bij verdrinken mensaap: ‘Je riskeert je leven’

29 oktober Dierverzorgers staan machteloos als een mensaap in het water valt en verdrinkt, zoals afgelopen zondag in de Apenheul gebeurde. Anders dan wanneer een mens in het water in doodsnood verkeert, kunnen verzorgers niet achter een aap aanspringen om de drenkeling met reddend zwemmen op het droge te helpen.