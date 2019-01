Brouwerij en ander leven in Nettenfabriek Apeldoorn

Bijzondere bedrijfjes zoals een kleine brouwerij, flex-werkplekken, creatieve ondernemingen: er komt weer leven in de hallen van de voormalige Nettenfabriek in Apeldoorn.

Bouwbedrijf Dura Vermeer heeft het complex aan de Spoorstraat gekocht. Die organisatie is er nog niet uit wat de definitieve invulling van de plek moet worden. Het zal in elk geval nog jaren duren voordat die nieuwe bestemming is gerealiseerd. In de tussentijd wil Dura Vermeer de hallen niet leeg laten staan.

Zonde

Daarom is een specialist aangetrokken die voor een tijdelijke invulling gaat zorgen. Dat is Suzanne ter Harmsel, die onder de naam De Stadmaker in heel Nederland de herontwikkeling van bijzondere plekken begeleidt. ,,Het is zonde om dit leeg te laten staan’’, vindt Ter Harmsel. ,,Zo'n plek kan juist een belangrijke bijdrage leveren aan de stad.’’

Koffie en yoga

Ter Harmsel is inmiddels aan de slag met een initiatief van een groep jonge Apeldoornse ondernemers. Het gaat onder meer om een koffiebranderij, een kleine bierbrouwerij, een yogastudio, een fotostudio en een zeefdrukkerij, geeft een woordvoerder van de gemeente Apeldoorn aan. De lokale overheid is blij met de tijdelijke invulling: ,,We omarmen het van harte.’’ Ter Harmsel wil nog niet veel kwijt over de nieuwe functies en voorzieningen, zolang die niet definitief zijn. Dat hoeft volgens haar niet lang meer te duren.

Evenementen

Een aantal jaren geleden zat er een zogenoemde landmarkt in een deel van het complex; in een hal werden onder meer verse streekproducten verkocht. Die onderneming is failliet gegaan. Daarna zijn er nog enkele evenementen gehouden. In het gebied zijn de afgelopen jaren ook onderwijsinstellingen gekomen: de Fotovakschool, Saxion en Wittenborgh.

Rauw