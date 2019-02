Brouwerij met proeflokaal naar centrum van Apeldoorn

Deel verbou­wings­werk rond Paleis Het Loo stilgelegd

6:00 Een deel van het werk onder Paleis Het Loo is in de afgelopen twee maanden meerdere keren stilgelegd vanwege drie lekkages die in de ‘bouwkuipwand’ onder de westtoren zijn ontdekt. Volgens projectleider Jorden Hagenbeek is er op tijd gestopt met het werk, waardoor er geen gevaar voor de stabiliteit van het gebouw of verzakkingen zijn ontstaan.