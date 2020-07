Brug De Freule in Apeldoorn krijgt eindelijk haar balkons terug

Boos gaan boeren de A1 op, woest zijn sommige automobi­lis­ten

20:00 De A1, spitsuur op vrijdagmiddag. Woest loopt Tirza Drost over de linkerbaan. Op naar de boeren die hier volkomen onverwacht de boel op slot hebben gegooid. En er zo voor zorgen dat zij later in Eefde is. De boeren halen hun schouders op.