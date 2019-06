Bruggen en sluizen in regio jarenlang verwaarloosd: ‘Sommigen werken nog met een floppy’

Schrik niet, maar er zijn bruggen in Nederland die dankzij dertig jaar oude computers aan de praat worden gehouden. Daar moet nog een ouderwetse floppy in. Hans Kooijker is namens SPIE in Wijhe op dit moment projectleider van de renovatie van een viertal bruggen in Zwolle. Het bedrijf is marktleider als het gaat om het onderhoud en de bouw van bruggen en sluizen. Kooijker laat met zijn handen zien hoe groot de datadiskettes zijn. ,,Die kan je nergens meer kopen. We hebben nog maar enkele mensen binnen het bedrijf die hier verstand van hebben. Dus ja, als die een griepje krijgen...’’