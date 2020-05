Brugwachtershuisje in Apeldoorn krijgt weer een nieuwe functie: als ijsloket

Aanloop

Prelles zoon Fabian is nu op een nieuw idee gekomen. Met ingang van komende donderdag is er ijs te koop. ,,Softijs in allerlei soorten en maten, sunday, frisdrankjes’’, somt senior op. Gewoon, omdat het leuk is weer eens iets anders met het huisje te doen. Maar dat de reguliere horeca en dus ook De Oude Haven nog stil ligt, speelt natuurlijk ook een rol. Misschien levert dit nog weer wat inkomsten en in elk geval aanloop op. Daarover gesproken: het is vooral een afhaalpunt voor mensen die op de fiets of lopend voorbij komen. Stilstaan met de auto voor het hokje is geen aanrader, op de drukke Deventerstraat. ,,Die mensen kunnen het best even op de Baron Sloetkade parkeren’’, redeneert Prelle. IJshuisje De Brugwachter draait in elk geval deze zomer.