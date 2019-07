Bruidspaar gezocht: Orpheus biedt zich aan als trouwlocatie

Het idee het gebouw hiervoor te gaan gebruiken is ontstaan binnen de organisatie zelf. Een logische stap, gezien de voorzieningen en kennis die Orpheus in huis heeft, meent woordvoerder Patricia van der Meulen. De schouwburg zelf is al een bijzonder pand, daarbij is het toegerust om allerlei groepen te ontvangen en te cateren. En om wisselende verzoeken in te spelen, aldus Van der Meulen. ,,We zijn het gewend om creatieve dingen te doen.’’ Of dat betekent dat wie in Orpheus wil trouwen, ook per se daar de catering af moet nemen, staat nog niet vast. ,,Bij congressen is het inderdaad wel gebruikelijk dat er een volledig arrangement is, maar voor bruiloften moeten we daar onze weg nog in vinden. We zouden speciale menu's kunnen samenstellen; dat gaan we nu verder uitwerken.’’