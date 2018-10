Bruiloftsfeest zonder gasten dreigde door stroomstoring Apeldoorn

Derde ramkraak bij Apeldoorns winkelcen­trum in ruim een jaar tijd

24 oktober Voor de derde keer in ruim een jaar tijd is op een winkel van winkelcentrum Kerschoten een ramkraak gepleegd. Vannacht was Primera Westra het doelwit. De politie heeft de auto die mogelijk gebruikt werd bij de ramkraak in beslag genomen.