Bruisende start van cultureel seizoen in Apeldoorn

Op zondag moet het gaan bruisen op het Cultuurplein (tussen CODA en Gigant). Er zijn dan optredens, films, muziek, dans, art, workshops, activiteiten en kunst. Het programma loopt van 12.00 tot 17.00 uur en is gratis toegankelijk.

Markt

CODA presenteert in de Centrale Bibliotheek een markt waarbij doen, beleven en ervaren centraal staat. Bezoekers kunnen kennis maken met Tacoyo en Chi Kung. In het CODA Atelier wordt de familieworkshop ‘Draagbaar papier’ gehouden, terwijl in CODA Junior van alles te doen is voor kinderen.

CODA Museum is tijdens Cultuurkwartier Open gratis toegankelijk. Om 14.00 start een rondleiding door de actuele tentoonstellingen van het museum, waaronder CODA Paper Art.

Bloeiend

Op het Cultuurplein is het festival ‘Bloeiend’. Bezoekers kunnen aan de slag met muziekinstrumenten of op het binnenterrein luisteren naar de diverse optredens. Voor de actieve bezoekers is er een workshop Afrodance. Het OpenArtlab heeft een bijzondere Robot waarmee mensen op basis van hun geboortedatum een tekening kunnen maken. StreetArt Apeldoorn presenteert ‘De Ereprijs’ met zangeres Vera Westra & rappers.

Het ACEC opent om 17.00 uur twee tentoonstellingen. Galerie Ebbers uit Kranenburg met een selectie van grafiek en schilderijen van onder anderen Richard Schur. Daarnaast wordt er een overzicht van de jonge Apeldoornse fotograaf Sven Scholten tentoongesteld.