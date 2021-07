Brummen gaat de strijd aan met overgewicht en roken: ‘Een biertje uit derde helft zal denk ik niet zo snel lukken’

Video update Jongen raakt gewond bij vechtpar­tij bij kermis in Apeldoorn: klap in het gezicht

14 juli Een 16-jarige jongen is dinsdagavond gewond geraakt bij een ruzie in een groep jongeren in Apeldoorn. Hij kreeg een klap in het gezicht en liep daardoor verwondingen op. Dat gebeurde op of bij de Voorwaarts, ter hoogte van het Omnisport, waar nu de zomerkermis wordt gehouden.