Brutale dump – van asbest? – in bos bij Beekbergen zorgt voor boosheid en verbazing

Zwolse horeca vervangt QR-code na één keer scannen voor polsbandje: vrij bewegen van kroeg naar kroeg

28 september Hossen van kroeg naar kroeg of even een frisse neus halen zonder elke keer opnieuw een QR-code te laten zien? Dát is vanaf aankomend weekend weer mogelijk voor de echte kroegtijgers in Zwolle. Zij krijgen vanaf nu na één keer checken een polsbandje en ontlopen vervolgens iedere keer controle als ze ergens anders naar binnen willen.