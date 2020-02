Brutale inbrekers komen via parkeerdek bij de geldautomaat van de Dekamarkt in Apeldoorn

Tankstati­on afgesloten aan de Europaweg in Apeldoorn vanwege lpg-lekkage

26 februari Een LPG-slang zit vast in een camper aan de Europaweg. Via de slang is er een lpg-lekkage ontstaan. Het tankstation is afgezet met linten en pionnen. De brandweer is uitgerukt omdat er een gevaarlijke situatie is ontstaan.