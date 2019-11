Brutale kerstverlichtingdief slaat toe in Apeldoorn: ‘Ik had het er net twee dagen in hangen’

De brouwketel staat er, in ‘nieuw icoon van Apeldoorn’

6:17 De brouwketel staat er sinds gistermorgen; de finish is daarmee in zicht voor Puik Bieren. In februari verwacht brouwer Richard Pool de opening van zijn microbrouwerij met proeflokaal te kunnen vieren in hartje Apeldoorn. ,,Dit wordt een nieuw icoon voor Apeldoorn’’, verwacht Jaco Segers, van pandeigenaar Elizen Vastgoed.