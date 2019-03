Bui mogelijk op verkiezingsdag in deze regio - ga je dan stemmen?

Valt de opkomst daarmee in het water? Dat valt nogal mee, zeggen mensen die er onderzoek naar deden. In tegenstelling tot wat vaak wordt gesuggereerd is de invloed van het weer op verkiezingen beperkt. Of het een stralende zonnige dag is, of dat het urenlang met bakken uit de hemel komt, vertaalt zich in niet meer dan 1 tot 2 procent hogere of lagere opkomst. Drie sociologen van de Radboud Universiteit in Nijmegen concludeerden dat op basis van een analyse van de Tweede Kamerverkiezingen die gehouden werden tussen 1971 en 2010. Weer-site Weeronline deelt die conlusie.