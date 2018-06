Buining Fashion failliet; streep door eeuw historie in Apeldoorn

Bloemenbak­ken kleuren Apeldoorn­se binnenstad groen

16:11 Wat de Apeldoornse binnenstad nog miste, was een echt groene uitstraling. Ja, de laatste jaren heeft de gemeente een aantal boompjes geplant. Maar in de ogen van de winkeliers was dat toch net wat te karig. Op kosten van het Centrummanagement zijn daarom bloembakken geplaatst en hangbaskets opgehangen.