Buiten is het bijna 20 graden, maar bij Marit thuis in Apeldoorn lijkt het wel 5 december

Stoeiende kinderen stuiteren door het beeld: deze klas met nieuwko­mers is dus al aardig ingebur­gerd

17:42 Onderwijs op afstand. Voor scholieren die vloeiend Nederlands spreken is het al vreemd. Maar hoe gaat dat in een klas vol mensen die onze taal nog niet machtig zijn? We schoven aan bij een digitale inburgeringsles van Aventus, actief in de wijde omgeving van Apeldoorn, Zutphen en Deventer.