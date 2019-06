Bunker van Seyss-Inquart in Apeldoorn nu open voor publiek

Is Berry van M. uit Apeldoorn een motorcros­sen­de bitcoin­boef?

9:37 Hij claimde in Lelystad de eerste Nederlandse bitcoinfabriek voor particulieren te hebben, maar werd vorige week opgepakt door de fiscale opsporingsdienst FIOD vanwege verdenking van fraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Hij zou investeerders voor zeker 2 miljoen euro hebben getild en het geld aan motoren en dure vakanties hebben verbrast. Wie is de 33-jarige Berry van M.? Een brutale Twentse motorgek met een grote mond en strafblad, zo blijkt. ,,Een rasoplichter’’, stelt jeugdvriend én gedupeerde Colin Bolier onomwonden.