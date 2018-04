Knol mag wel bloemstukken in de garage maken en bij klanten bezorgen, maar die klanten mogen niet zelf in de garage bloemstukken kopen en meenemen. Want detailhandel is niet toegestaan, zo oordeelt de Raad in een conflict tussen de buren van het bloematelier en de gemeente Apeldoorn. Die verleende aan Knol een bouw(omgevings)vergunning om onder meer openslaande deuren en een glazen pui in de garage annex bloemenatelier aan te brengen.