Buren staan voor een raadsel na vondst van man in nood in centrum van Apeldoorn

In een appartement boven een kapperszaak in de Kanaalstraat in Apeldoorn is vanmiddag een persoon gevonden die dringend hulp nodig had. Dat leidde tot verbijstering bij zijn buren, en een afgesloten straat in het centrum.

De politie kreeg vanmiddag een melding dat de persoon die daar woonde, al een paar dagen niet was gezien. Agenten troffen een gewonde aan. In de woning hing een vreemde lucht die op gas leek.

De politiemedewerkers lieten daarom de brandweer komen. Die keek wat er precies aan de hand was en haalden de man daarna met een hoogwerker naar buiten. Hij is in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Er is niet duidelijk wat zijn situatie was. De scooter van de man zou vijf dagen stil hebben gestaan, wat uitzonderlijk is. Dat leidde tot zorgen.

Shocked

In het kamerpand is Stuart Benson, die met zijn vriendin op dezelfde etage woont als het slachtoffer, aangeslagen. ,,I’m shocked’’, zegt de Zuid-Afrikaanse student. ,,Het is zo'n aardige man. En heel gezond. Vaak fietsen, altijd actief.’’ Benson (29) en zijn vriendin gingen geregeld op bezoek om iets te eten. ,,Vrijdagavond heb ik voor het laatst iets gehoord; toen draaide hij muziek.’’ Benson schat de leeftijd van zijn buur op vijftig-plus. ,,Hij was alleenstaand.’’

Benson vreest zelfs dat zijn buurman niet meer leeft, maar dat is niet bevestigd door de hulpdiensten. Er zijn voor zover bekend geen aanwijzingen dat er sprake is van een poging tot zelfdoding. In de kapperszaak onderin het kamerpand stelt niemand iets te kunnen zeggen over het bijzondere incident of het slachtoffer.

Het busverkeer in het centrum lag tijdens de operatie volledig stil. Alle bussen moesten tijdelijk omrijden via de Kalverstraat.