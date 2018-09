Burendag staat voor de deur! Dit zijn de leukste initiatieven in Oost-Nederland

Een buurtbarbecue om elkaar wat beter te leren kennen, een likje verf op een verouderd buurthuis of een straat onkruidvrij maken. Het zijn allemaal initiatieven voor Burendag om de buurt wat leefbaarder te maken. Dit weekend staat het jaarlijkse burenfestijn weer op de agenda. Een greep uit de initiatieven in Oost-Nederland.

- Ouders en kinderen kunnen zaterdag in Apeldoorn-Noord samen sporten. Op de de Laan van Zuidbroek wordt een buurtbootcamp georganiseerd. Van 16.00uur tot 18.00uur wordt er gesport in Zuidbroek.

- De wijk Spikvoorde in Deventer haalt de overbodige spulletjes van zolder. Van 12.00uur tot 16.00uur wordt er een buurtbraderie georganiseerd op de M.C. Escherweg.

- Het azc in Luttelgeest opent zaterdag van 13.00uur tot 16.00uur de deuren. Er zijn rondleidingen, workshops en hapjes uit de landen waar de vluchtelingen vandaan komen. Ook is er muziek en zijn er speciale activiteiten voor kinderen. Daarnaast vertellen organisaties over hun werkzaamheden op een opvanglocatie.

- In Nieuwleusen wordt een heuse spelletjescompetitie georganiseerd. De spelletjescompetitie vindt tussen 14.00uur en 16.00uur plaats op de Hulstkampen.

- Een ander in het oog springend initiatief is te vinden in Putten. Bewoners van het Beekbergengoed gaan een Petanquebaan aanleggen. Daarnaast wordt onder het genot van een kopje koffie kennis gemaakt met de nieuwe buren.

- Bewoners van de Burgemeester Voetelinkstraat in Steenwijk hebben een buitenbioscoop in het leven geroepen. De films worden vanavond al gedraaid in de buitenbioscoop.

- Bewoners van de Labyrintstraat in Zwolle doen zaterdagochtend mee aan een wedstrijd taartenbakken. Daarnaast worden de handen uit de mouwen gestoken om enkele boomtuintjes aan te leggen. Verder wordt er onder het genot van een drankje nader kennis met elkaar gemaakt.

De Stentor is benieuwd naar wat jij doet met Burendag. Stuur ons dit weekend een foto met tekstje en woonplaats van jouw Burendag. Dit kan door een mailtje te sturen naar online@destentor.nl of via een Whatsapp-berichtje naar 06-82990536.