Burgemeester Apeldoorn: zeker nu moeten we verschillen overbruggen

In een uitgeschreven toespraak wijst Heerts (PvdA) uiteraard op de bijzondere huidige omstandigheden: ‘Uitgerekend in het jaar dat we groots wilden herdenken en vieren dat we 75 jaar geleden werden bevrijd, worden we beknot in onze vrijheid.’ Maar de democratie en de vrijheid van meningsuiting zijn in de optiek van Heerts ook in deze weken springlevend: ‘Het feit dat dat hier en daar openlijk wordt betwist, onderstreept dat wat mij betreft alleen maar.’

Evenwicht

Volgens Heerts is het dilemma van onze democratie zeker nu goed zichtbaar: ‘Het evenwicht tussen de vrijheid van ieder individu en het belang van de hele samenleving.’ Vanwege dat laatste belang wordt nu aan iedereen gevraagd zich alle beperkingen te respecteren. ‘Tegelijkertijd: dat is makkelijk gezegd', meent Heerts. ‘Want de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat in de afgelopen decennia ook in onze samenleving de tegenstellingen zijn gegroeid. Tussen rijk en arm, sociaal-economische groeiers en achterblijvers, autochtonen en allochtonen, huiseigenaren en huurders, mensen met een vaste baan en flexwerkers.’

Wantrouwen

‘Daardoor zijn er groepen ontstaan die het gevoel hebben er niet bij te horen, niet mee te doen, geen kans te krijgen. En dit soort tegenstellingen zijn een goede voedingsbodem voor wantrouwen en cynisme, over en weer. Dan is het niet heel verwonderlijk dat een beroep op de gezamenlijke verantwoordelijkheid, zoals nu gebeurt, niet meteen door iedereen gedeeld wordt.’