Burgemeester Apeldoorn ziet deelname aan landelijke proef legale wiet niet zitten

,,Met name op het gebied van de volksgezondheid kunnen we ons niet vinden in de proef’’, legt burgemeester Petra van Wingerden uit. ,,Dat heeft met name te maken met het thc-gehalte in de wiet die verkocht wordt. Daar wordt geen minimum of maximum aan gesteld. Hoe waarborg je in dit experiment dan de volksgezondheid? Daarnaast twijfelen we ook of er objectieve uitslagen uit de pilot te halen zijn, nu geen van de vier grote steden meedoet. In onze ogen had tenminste één grote stad, zoals bijvoorbeeld Amsterdam, mee moeten doen om de effecten van de proef te kunnen meten.’’