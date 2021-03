Burgemeester Epe niet bij Molukse herdenking, komt later toch

Burgemees­ter Epe wil erkenning regering van leed Molukkers

21 maart Burgemeester Tom Horn van de gemeente Epe dringt er samen met nog tien burgemeesters in een brief aan de regering op aan het leed te erkennen dat Molukkers is aangedaan na aankomst in Nederland. Het is vandaag, zondag 21 maart, precies zeventig jaar geleden dat het eerste schip met Molukkers in Nederland aankwam.