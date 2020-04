Burgemeester Heerts belt de gedecoreerden in Apeldoorn: ‘Het heeft Zijne Majesteit behaagd...’

De feitelijke uitreiking van de lintjes vindt later dit jaar plaats. De gemeente zoekt naar een passende manier om de gedecoreerden in het zonnetje te zetten. Ze krijgen vandaag al wel een bos bloemen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Hans Verbeek (Apeldoorn, 65) werkt meer dan twintig jaar mee aan de organisatie van de Apeldoornse vierdaagse. Hij zet zich ook in voor de Midwinter Marathon Apeldoorn, waarvoor hij de ‘transportzaken’ regelt. Bij Stichting Topvolleybal Dynamo is Verbeek vrijwilliger bij het zaalteam dat voor wedstrijden van de topteams de zaal inricht en weer opruimt. Bij volleybalbond is hij vrijwilliger bij het Nevobo Event Team.

Altjo Westerhuis (Apeldoorn, 70) heeft zich sinds eind jaren zeventig ingezet voor de erkenning van de homeopathie binnen de diergeneeskunde in binnen- en buitenland. Daarmee heeft hij de veterinaire homeopathie in Nederland op de kaart gezet. Hij wordt wel de ‘grondlegger’ van de homeopathie voor dieren genoemd. Daarnaast deed en doet Westerhuis veel vrijwilligerswerk, onder meer voor een kinderboerderij in Eerbeek en voor een project voor watervoorziening en toiletten voor scholen in Nepal.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

Cyril Vugts (Apeldoorn, 51 ) spant zich al jaren in om mensen die als vluchteling Nederland binnenkomen weer in contact te brengen met hun familie. Hij doet dat als vrijwilliger van Het Nederlandse Rode Kruis, waar hij coördinator is van het Tracingteam van district Noord- en Oost-Gelderland. Voor de vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen deed en doet de heer Vugts onderzoek naar de Zuid-Koreaanse Orde van Militaire Verdienste in de periode 1949-1967.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

Michel van Bavel (Apeldoorn, 57) is jarenlang als vrijwilliger actief geweest bij waterpolovereniging Polar Bears in Ede. Bij het Apostolisch Genootschap is hij 15 jaar actief als geestelijk verzorger. Hij verzorgt erediensten op zondag en is zeer betrokken bij jong en oud.

Volledig scherm Burgemeester Ton Heerts belt met de Apeldoorners die vandaag te horen krijgen dat ze een lintje ontvangen. © Jeroen Pol

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wilma Assink - van Essen (Apeldoorn, 69) doet al jaren veel werk voor de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945. Haar vader was één van de dwangarbeiders die op 2 december 1944 bij een razzia in Apeldoorn zijn opgepakt en afgevoerd naar Kamp Rees. Door haar inzet, doorzettingsvermogen, bezorgdheid en begripvolle opstelling heeft ze mensen geholpen om tot elkaar te komen.

Herman Bos (Beekbergen, 80) spant zich in voor het dorp Beekbergen en voor het kerkelijke en verenigingsleven daar. Onder meer als voorzitter van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen. Hij is ook al dertig jaar voorzitter van Ponyclub De Bosruiters. Bos is ouderling en lid en adviseur van de Kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij was decennia te zien in de rol van de Sinterklaas tijdens de intocht in Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen.

Willem Dikker Hupkes (Loenen, 66) is altijd zeer betrokken bij het lokale bedrijfsleven, onder meer als bestuurslid van Industriekern Eerbeek-Loenen. Het is mede aan hem te danken dat Loenen een voortrekkersrol heeft op het gebied van verduurzaming. Dikker Hupkes is daarnaast voorzitter van de Stichting Vrienden van Groot Schuylenburg, die zorgt voor extra’s die het leven van de cliënten wat leuker en zinvoller maken.

Joke Endedijk (Ugchelen, 67) doet al meer dan veertig jaar vrijwilligerswerk voor de Gereformeerde Kerk en de Protestantse Gemeente. Ze doet ook vrijwilligerswerk voor VluchtelingenWerk Nederland, als klassenassistent bij de lessen voor de inburgeringscursus. Voor een uitvaartonderneming maakt ze troostknuffels voor jonge kinderen, die verdriet hebben door het overlijden van een dierbare.

Wim Hazelaar (Beemte Broekland, 73) doet sinds 1968 veel werk voor de christelijke gereformeerde Andreaskerk. Met het inzamelen van oud papier, zwerfaval, blikjes, petflessen en het beschikbaar stellen van ruimte voor het bakken van oliebollen, heeft hij meegeholpen om geld bij elkaar te brengen. Hazelaar was bijna dertig jaar lid van het schoolbestuur De Zaaier in Teuge.

Bert Huiskamp (Apeldoorn, 82) was twintig jaar voorzitter van de wijkraad WelgeIegen. Hij was ook vele jaren voorzitter geweest van de Stichting Welgelegen Kanaalconcerten. Verder was Huiskamp voorzitter van Stichting Agis, dat de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening wil verbeteren.

Carla van der Hulst-Burga (Apeldoorn, 75) heeft sinds de jaren tachtig kinderen leren schaken bij de schoolschaakclub van De Sjofar. Daarnaast zorgde ze op daltonschool De Horst vele jaren voor de muzikale begeleiding van voorstellingen. Voor Stichting Mensen In Nood Oost-Europa helpt zij de allerarmsten in Roemenië met kledingpakketten.

Hanny Kamp-van Kempen (Apeldoorn, 68) is meer dan 35 jaar voor de Hartstichting coördinator voor de collecte in Apeldoorn. Zij doet ook vrijwilligerswerk voor de Emmaüsparochie. In de bloemengroep van geloofsgemeenschap De Drie Ranken zet zij haar bloemschiktalent in om de bloemstukken voor in en om de kerk te maken.

Ineke Klaver (Apeldoorn, 75) is al jarenlang, ook in bestuurlijke functies, vrijwilliger voor de Nederlandse Vereniging van Directie- en managementondersteuners. Verder doet Klaver vrijwilligerswerk binnen afdeling Apeldoorn van de KNNV, de vereniging voor veldbiologie. Ze stond aan de wieg van de Vogelwerkgroep.

Michel Slief (Loenen, 47) zat in het bestuur van jongerenvereniging Spritshz. Momenteel in het bestuur van dorpscentrum De Brink en is hierbij contactpersoon voor Spritshz. Dankzij Slief staan de twee verenigingen weer naast elkaar, in plaats van tegenover elkaar. Slief organiseert diverse evenementen voor het hele dorp.

Helna Solleveld-van Bruggen (Hoenderloo, 54) is onder andere voorzitter van korengroep Eensgezind en het Dorpshuus in Hoenderloo. Ze is ook vrijwilliger bij Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Ton Tijhof (Beekbergen, 75) is bijna veertig jaar penningmeester geweest van stichting Eredag, die oudere inwoners van Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en de Hooilanden elk jaar een dagje uit aanbiedt. Hij is ook vrijwilliger bij de Stamtafel en de biljartochtend in dorpshuis De Hoge Weye en chauffeur van de buurtbus. Verder is Tijhof penningmeester van het Oosterhuuzens Dialectkoor.

Ans van der Vegt ( Apeldoorn, 74) begon als vrijwilliger in 1982 bij De Lathmer, nu stichting Zozijn. Daar heeft ze veertien jaar volksdansles gegeven aan mensen met een verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel. Van Zozijn stapte ze over naar De Klup, het ontmoetingscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking in Apeldoorn. Ook daar leidt ze wekelijks de volksdansgroep. Mevrouw Van der Vegt is ook al meer dan twintig jaar kerkvrijwilliger bij verpleeghuis Randerode.

Wilma van der Zande-de Roo (Apeldoorn,61) werkt bij de Theologische Universiteit, al vanaf de tijd toen het nog de Theologische Hogeschool was. Zij speelde een grote rol in de ontwikkeling van hogeschool naar universiteit meegemaakt. Ze was secretaris van de Stichting voor Reformatieonderzoek. Ook is Van der Zande vrijwilliger bij de Samuelkerk in Apeldoorn-Zuid en sinds 2002 secretaresse van de Interkerkelijke Bijbel Kringen.

Jesse van Weezel (Hoog Soeren, 50) is 24 jaar vrijwilliger geweest bij brandweer Hoog Soeren .

Alexander van Werven (Apeldoorn, 47) is 23 jaar hoofdbrandwacht bij de Logistieke Eenheid West van de vrijwillige brandweer.

Laurens Stens (Ugchelen, 56) zit 36 jaar bij de vrijwillige brandweer van de post Ugchelen.