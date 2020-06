Burgemeester Heerts: ‘Fijne start van heropening horeca in Apeldoorn. Geparkeerde fietsen nog een aandachtspunt’

Heerts: ,,Dit is een voorzichtige, maar fijne start. De horeca had de boel goed op orde, daar geef ik ze echt een compliment voor.” De horeca-ondernemers hadden gezamenlijk in gebiedsplannen maatregelen getroffen om de heropening van hun cafés, restaurants en terrassen in goede banen te leiden. De gemeente had aanvullende maatregelen genomen om de openbare ruimte zo in te delen dat het mogelijk is anderhalve meter afstand te houden. Op straat geparkeerde fietsen leverden hier en daar wel wat smalle doorgangen op. Vanaf 6 juni geldt er een parkeerverbod voor fietsen in het centrum.