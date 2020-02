Burgemeester Heerts sluit drugslab in Apeldoorn voor een jaar, woning drie maanden dicht

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn heeft vanmiddag besloten de woning en de loods waarin deze week een drugslab is aangetroffen, per direct te sluiten. De woning gaat voor drie maanden op slot, de loods gaat een jaar dicht.

Naar aanleiding van de rapportage van de politie heeft de Apeldoornse burgemeester Heerts op basis van de wet Damocles besloten om zowel de woning als de loods aan de Floralaan te sluiten. In de loods trof de politie dinsdag in de vroege morgen tijdens een inval een drugslab aan. Een 48-jarige man uit Amsterdam werd aangehouden. Of de man de bewoner is van het pand, is niet bekend.

Hoe groot het lab is en om welk soort synthetische drugs het gaat, onderzoekt de politie nog. Het lab in de wijk Welgelegen is dinsdagochtend door leden van de dienst Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie ontmanteld. Ook de brandweer was ter plaatse.

Eco Systemz

Op het adres aan de Floralaan staat volgens de Kamer van Koophandel het bedrijf Eco Systemz ingeschreven sinds februari vorig jaar. Dat bedrijf staat op naam van de 48-jarige Harm Pot. Of hij de aangehouden verdachte is kan de politie niet zeggen. De eigenaren van de loods zijn een man en vrouw uit Apeldoorn.

Steeds vaker tegen de lamp

De politie in Oost-Nederland slaagt er steeds beter in om drugslabs op te sporen en te ontmantelen. Werden er in 2015 nog slechts 7 drugslabs ontmanteld, in 2017 waren het er 9 en een jaar later 19. Behalve productieplekken worden er in Oost-Nederland ook steeds meer opslaglocaties van synthetische drugs gevonden: 6 in 2015, 12 in 2017 en 16 in 2018.