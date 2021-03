Burgemeester Heerts verklaart twee drugspanden in Apeldoorn tot verboden terrein

Tijdens een lopend drugsonderzoek deed de politie op 25 januari invallen op drie locaties in Apeldoorn. Daarbij werden onder meer drugs, contant geld, een vuurwapen en patronen van een vuurwapen aangetroffen. Op basis van het politieonderzoek heeft de gemeente nu besloten een kamerwoning aan de IJsselstraat (Zuid) en een woning aan de Mauvestraat (Orden) voor drie maanden te sluiten. De bewoner van de derde woning ontvangt een last onder dwangsom om herhaling van drugshandel te voorkomen.

Vier verdachten

Het onderzoek richtte zich in eerste instantie op een 21-jarige Apeldoorner, van wie het vermoeden bestond dat hij in drugs handelde. Tijdens het onderzoek kwamen nog drie andere verdachten in beeld. Een medeverdachte (19) bleek ook te handelen in drugs, terwijl een 57-jarige man uit Apeldoorn en een vrouw uit Zutphen (42) de drugs verwerkten. Alle vier werden ze aangehouden. De oudste van het stel is inmiddels weer op vrije voeten, maar is nog wel verdachte. De andere drie zitten nog achter slot en grendel.