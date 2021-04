Burgemeester Heerts zet sluiting henneppand door: ‘Moeder en kind kunnen altijd nog naar daklozenopvang’

Onzeker­heid over ziekenhuis Zutphen groeit, Gelre bevestigt onderzoek naar toekomst

19:24 De onrust over de toekomst van het ziekenhuis in Zutphen wakkert verder aan nu Gelre ziekenhuizen bevestigt dat het onderzoekt of het bepaalde zorg blijft aanbieden. Het plan heeft volgens Gelre ziekenhuizen - met vestigingen in Zutphen en Apeldoorn - mogelijk gevolgen voor zowel patiënten als personeel. Wat voor gevolgen is volgens het ziekenhuis nog niet duidelijk.