Burgemeester van Apeldoorn heeft handen vol aan geweld in zijn stad: ‘Criminelen kennen geen grenzen’

De 53-jarige Ton Heerts is nog maar enkele weken eerste burger van Apeldoorn. Sinds zijn aantreden heeft hij ineens zijn handen vol aan geweldsmisdrijven met wapens. Er waren schietpartijen aan de Sikkel en de Gentiaanstraat, waarbij kogels midden in een woonwijk werden afgevuurd. En er waren steekincidenten, zoals die medio januari in een Chinees restaurant en vorige week nog in een woning aan de 1e Wormenseweg in Apeldoorn-Zuid.