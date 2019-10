Burgemeester van Apeldoorn krijgt petitie met bijna 2000 handtekeningen vóór vuurwerk

Video | update‘Vuurwerk in Apeldoorn moet blijven!’ Dat is het doel van een petitie van voorstanders van vuurwerk. Rick Memelink probeert daarmee een algeheel afsteekverbod af te wenden en roept de gemeente op om het zelf afsteken van consumentenvuurwerk te blijven toestaan.

Hij bood de petitie vanavond aan burgemeester Petra van Wingerden aan. Bijna tweeduizend keer was hij toen al ondertekend. Het aantal mensen dat via de petitie pleit voor behoud van vuurwerk groeit per minuut, merkte hij.

Kwaad

Aanleiding voor Memelink om de petitie te starten was een artikel in de Stentor, waarin CDA, D66 en de Partij voor de Dieren voor een algeheel verbod in Apeldoorn pleiten. ,,Het is traditie en hoort erbij’’, zegt hij. ,,Het verbod lost niets op. Ik denk dat er tijdens oud en nieuw niet voldoende politie op de been is om te handhaven.’’ Memelink is blij dat de petitie zo vaak wordt ondertekend. ,,Als we rekening met elkaar houden, dan moet het kunnen om vuurwerk te blijven afsteken in Apeldoorn.’’

Volledig scherm Vuurwerk © ANP

‘Te triest voor woorden’

Ook op Facebook stromen de reacties binnen op het verbod. Hoewel veel mensen kwaad reageren, zijn er ook inwoners die blij zijn dat er geen vuurwerk meer mag worden afgestoken. Zo reageert iemand: ‘Dankjewel Apeldoorn!! Ook namens de honden, katten, konijnen, vogels en al die andere dieren die ieder jaar veel stress hebben van vuurwerk. Hoop dat er snel meer gemeentes volgen.’ Een ander zegt: ‘Hier ben ik blij mee. Vuurwerk is niet meer van deze tijd.’ Weer andere mensen zeggen het ‘belachelijk’ te vinden en ‘te triest voor woorden’: ‘Dit hoort toch bij oud en nieuw. En vuurwerk is zo mooi om te zien. Je mag tegenwoordig helemaal niks meer. We leven toch in een vrij land.’

Diarree

In stiltegebied Wiesel zijn ze het vuurwerk tijdens de jaarwisseling helemaal zat. Paarden die diarree spuiten, van pure stress omdat er ineens vuurwerk losbarst... Daar moet een direct einde aan worden gemaakt, vinden bewoners van het gebied. De Apeldoornse gemeenteraad is daarmee akkoord gegaan. Dit jaar komen er alvast een paar vuurwerkvrije zones, vanaf volgend jaar mag er helemaal geen consumentenvuurwerk meer worden afgestoken in de gemeente Apeldoorn.