Burgemeester van Apeldoorn: vliegende auto voor brandbestrijding inzetten

Minister De Jonge belooft: meer duidelijk­heid in februari voor kinderen Hoenderloo Groep

16:23 Geen enkel kind van de Hoenderloo Groep belandt tussen wal en het schip. Die keiharde garantie geeft Karel Verweij, voorzitter van de raad van bestuur van zorginstelling Pluryn, waar de Hoenderloo Groep onder valt. De ouders van kinderen met complexe problemen die er worden behandeld, krijgen in februari een gesprek over de toekomst van hun kind, nu de Hoenderloo Groep in de loop van het jaar gaat sluiten.