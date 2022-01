Burgemeesters eisen ander coronabeleid: ‘Deze spagaat is niet langer houdbaar’

Kapsalon Theater gaat in aangepaste vorm tóch door in Orpheus Apeldoorn

Ondanks dat de gemeente het theater verbiedt om open te gaan, gaat het Kapsalon Theater in Orpheus tóch door, maar dan alléén voor medewerkers. De directie wil hoe dan ook aandacht vragen voor de ludieke protestactie die door theaters in het hele land is opgestart om aandacht te vragen voor de strenge coronamaatregelen waar artiesten en theaters nog steeds mee moeten dealen.

19 januari