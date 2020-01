Burgemeesters pleiten voor vuurwerkverbod: ‘Als een traditie zo ontspoort, dan moet je die beëindigen’

Liefers snelt naar de zege op Klaverblad­loop

15:05 De 36ste editie van de Klaverbladloop in Apeldoorn was met 155 lopers iets minder druk bezet dan voorgaande jaren, maar het deelnemersveld was wel erg sterk. Wereldtopper van weleer Gert-Jan Liefers won de hoofdafstand over 10 kilometer met ruime voorsprong in 32.49 seconden.