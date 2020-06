Burgemeesters van veiligheidsregio opgelucht: ‘Maar alleen als er straks geen stroom aan besmettingen komt is deze dag goed te noemen’

Er hebben zich geen grote problemen voorgedaan in de regio tijdens de coronaversoepelingen op pinkstermaandag. Dat is de conclusie van de twee veiligheidsvoorzitters in de regio: Peter Snijders (burgemeester Zwolle) en Ton Heerts (burgemeester Apeldoorn).

De twee schrijven - namens de landelijke overheid - voor meerdere gemeenten de regels voor. Peter Snijders doet dat voor IJsselland (regio Deventer, Zwolle en Kampen). Snijders: ,,Ik heb gewoon een goed gevoel. Veel mensen konden, na strikte regels, genieten van verruiming. Dat ging relaxed. Mensen houden de 1,5 meter in acht en hebben echt door: dat moeten we doen om deze stappen vooruit vast te houden.”

Snijders geeft aan dat er ‘wat spanning blijft zitten’ op de recreatieplassen. ,,Daar is het toch druk. Maar in mijn gebied niet te druk. Matrixborden en waarschuwingen helpen.”

Leisurelands, dat twintig plassen beheert, moest wel slagbomen dichtdoen in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, het gebied van Ton Heerts. Naturistenstrand Bussloo, Strand Horst, Strand Nulde en de Zandenplas raakten door de coronavoorschriften te vol.

Heerts had geen klagen over Apeldoorn. De eerste dag dat de horeca weer gedeeltelijk open mocht, verliep in zijn gemeenten goed, vindt hij. De terrassen werden goed bezocht, maar het werd nergens te druk. ,,Dit is een voorzichtige, maar fijne start. De horeca had de boel goed op orde, daar geef ik ze echt een compliment voor.”

Vertrouwen

In Apeldoorn logeerden er van zaterdag op zondag zelfs terrasliefhebbers met slaapzakken in het centrum. Zij wilden zeker zijn van een stoel en een tafel.

Op straat geparkeerde fietsen leverden hier en daar wel wat smalle doorgangen op. Burgemeester Heerts: ,,We beschouwen deze week toch als een soort proef, om te zien waar het goed gaat en waar we samen nog wat moeten aanpassen, met het oog op de zomermaanden. Die fietsen vormen nog wel een aandachtspunt, maar ik denk dat dat volgend weekend al een stuk beter zal gaan.”

En Snijders: ,,Feitelijk kunnen we pas zeggen of dit goed is gegaan - of dit een succes was - als dit geen grote groep aan nieuwe coronabesmettingen heeft veroorzaakt. Daarom is het ook heel goed dat de GGD nu op grote schaal kan testen en contactonderzoek kan doen. Zodat we mogelijke nieuwe gevallen kunnen detecteren.”