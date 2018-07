Burning Man steekt vanwege droogte geen pop in de fik in park Berg en Bos

De organisatie van 'Where the Sheep Sleep (Burning Man), dat morgen van start gaat in Park Berg en Bos in Apeldoorn, neemt extra maatregelen in verband met de droogte. Traditiegetrouw wordt aan het einde van het weekeinde een grote houten pop in het midden van het terrein in brand gestoken, maar daar ziet de organisatie dit jaar vanaf.

De organisatie is samen met de brandweer ter plaatse geweest en neemt een aantal extra maatregelen, laat de gemeente Apeldoorn weten. ,,Behalve dat er geen pop in brand gestoken wordt, is er geen open vuur. Het gebruik van campingbranders mag alleen op hoogte (bijvoorbeeld op een tafel), en dus niet op de grond. Ook mag het gebruik alleen als er water in de buurt is'', vertelt gemeentewoordvoerder Kirsten Harleman.

Roken

Verstokte rokers zouden het lastig kunnen krijgen, roken wordt zoveel mogelijk afgeraden. Dit is afgesproken in nauw overleg met de brandweer, organisatie en de gemeente Apeldoorn. ,,Alleen op centrale plekken waar zandschalen en water is, mag gerookt. De organisatie zal verder zelf communiceren over de droogte, het roken en het gebruik van glas'', aldus de gemeente.

Het festival is een Nederlandse versie van Burning Man, een vrijheidsexperiment in de woestijn van het Amerikaanse Nevada. Vorig jaar streek Where The Sheep Sleep voor het eerst naar in Park Berg en Bos. Milieuorganisaties en omliggende wijkraden maakten bezwaar tegen de komst van het festival, vanwege de ligging in Natura2000-gebied.