Burning Man weer in Apeldoorn; milieuzorg verontwaardigd

Apeldoorn­se liquidatie­ver­dach­te ook in beeld voor brandstich­tin­gen in Almelo

13:33 De 24-jarige Apeldoorner die vorige week werd aangehouden vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij een schietpartij in Gronau in mei vorig jaar, stak in de maanden daarna in Almelo twee huizen in brand. Dat bevestigen meerdere bronnen aan deze krant. In alle drie de gevallen ontsnapten slachtoffers aan de dood. Een verband tussen de zaken wordt niet uitgesloten.