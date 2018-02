‘Burning Man’ wil weer naar Apeldoornse Bosweide

Na een goed verlopen eerste editie van het festival ‘Where the Sheep sleep’ (de Nederlandse versie van Burning Man), wil de organisatie ook dit jaar naar de Bosweide in Park Berg en Bos.

De organisatie van het festival heeft een vergunning bij de gemeente Apeldoorn aangevraagd voor het organiseren van het festival op de Bosweide van 26 tot en met 29 juli.

De gemeente bevestigt dat een aanvraag is binnengekomen. ,,Die aanvraag is nog niet helemaal compleet, we zijn nog in overleg met de organisatie’’, laat gemeentewoordvoerder Toon Schuiling weten. ,,We zullen zeker nog enige studie moeten verrichten naar de ecologische effecten van het festival. Mogelijk dat we daarvoor nog voor anker moeten bij de provincie Gelderland om te kijken of er een ontheffing moet komen op de Wet Natuurbescherming.’’

Het festival streek vorig jaar voor het eerst neer in Apeldoorn. Het festival is een Nederlandse versie van Burning Man, een vrijheidsexperiment in de woestijn van het Amerikaanse Nevada.

Bezwaar

De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA), omwonenden en de SGP hadden bezwaar tegen de komst van het festival naar De Bosweide, dat is aangemerkt als Natura-2000 gebied waar beschermde diersoorten leven. De SWMA was bang dat de beschermde dieren in het gedrang zouden komen.