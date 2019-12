Bus botst op auto in Apeldoorn

Analyse Politiek verzet tegen ingrijpen­de reorganisa­tie Gelderse brandweer vooral voor de bühne

12:15 Het voornemen om het wagenpark van de Gelderse brandweer op de schop te gooien, stuit in deze regio op fel verzet. Inmiddels hebben vrijwel alle gemeenteraden in dit gebied op de een of andere manier stelling genomen tegen de bezuinigingsplannen. De grote vraag is: leidt dat verzet ook ergens toe?