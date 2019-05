Bus in Apeldoorn naar ziekenhuis lijkt toch gered

Dat geldt voor meer stadslijnen in Apeldoorn. Dat blijkt uit het programma van eisen dat de provincie Gelderland heeft opgesteld voor het busvervoer in de volgende tien jaar.

Op losse schroeven

De provincie verzorgt de aanbesteding van onder meer de stadsdienst in Apeldoorn. Het leek er op dat dat netwerk op losse schroeven zou komen te staan. In het concept-programma van eisen had de provincie namelijk opgenomen dat twaalf van de achttien vaste lijnen van de huidige stadsdienst niet per se overeind hoeven te blijven. De nieuwe vervoerder zou ze ook mogen vervangen door bijvoorbeeld een busje dat op afroep mensen vervoert. Op dat uitgangspunt hebben verschillende organisaties gereageerd. Met name de busdienst tussen het trein- en busstation en het Gelre ziekenhuis in Ugchelen zou een steviger garantie voor voortbestaan moeten krijgen.

Zekerheid

In het definitieve programma van eisen hebben verschillende lijnen alsnog een belangrijker status gekregen. Daarmee lijkt ook het gehele stelsel wat meer zekerheid te hebben, omdat dat netwerk het juist moet hebben van een veelheid aan lijnen die op elkaar aansluiten. Alleen de verbindingen tussen station en Ugchelen (lijn 12) en de bus naar Berg en Bos (16) zijn alsnog ondergebracht in de categorie lijnen die niet per se overeind hoeven te blijven.

Conclusie

Opvallend is wel dat burgemeester en wethouders een andere conclusie trekken; zij meldden deze week in een brief aan de gemeenteraad dat juist de ziekenhuislijn de gewenste status verliest. Een woordvoerder van de provincie Gelderland spreekt dat echter tegen. En ook in het programma van eisen dat de provincie op haar website plaatste, is lijn 1 (station - Gelre ziekenhuizen) een van de zogenoemde B-lijnen: busverbindingen die naar verwachting nog jaren ‘in een substantiële vervoervraag zullen blijven voorzien’. Wel kan een vervoerder onderdelen ervan aanpassen; bijvoorbeeld een route verleggen, lijnen samenvoegen of haltes verplaatsen.

Vrijdagavond was niet meer te achterhalen waarom gemeente en provincie een andere conclusie trekken.

Belang

Reizigersorganisatie Rocov juicht de B-status voor lijn 1 toe. Die organisatie vindt dat een vaste verbinding met het ziekenhuis zeker een uitzonderingspositie verdient. In dit specifieke geval de provincie moet het maatschappelijk belang sterker wegen dan economische afwegingen, zoals het aantal in- en uitstappers, zegt Rocov-voorzitter Johan Kruithof.